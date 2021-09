Chloé Thévenin signe l'habillage de France Culture

"Mon objectif était de trouver cette juste balance entre une musique savante et une musique électronique plus techno et répétitive, proche de la transe. (…) J’ai acquis la certitude que la musique ne commande pas quoi voir, mais fait appel à l’imaginaire de chacun, à son vécu, à son ressenti. J’ai souhaité rester autant que possible dans la continuité de la signature sonore actuelle de France Culture, mais en l’habillant à la fois de modernité joyeuse et de tranquille audace" a expliqué Chloé Thévenin qui sera, ce soir à 19h, l'invité de l'émission "Affaires Culturelles" sur France Culture.