Chaque jour, 1 Français sur 4 surfe sur les sites et applications d’actualité

Les CSP+ sont les plus assidus : 9 sur 10 (90 %) consultent un site ou une application d’actualité chaque mois, et quasiment 4 sur 10 chaque jour (38%). Pour consulter les marques d’actualité au quotidien, plus de la moitié (58%) des internautes surfent sur leur mobile. 6,5 millions utilisent d’ailleurs exclusivement leur smartphone (44% de l’audience quotidienne de la catégorie). 51,9 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet en novembre 2017, soit 83 % des Français de 2 ans et plus. 42,5 millions d’internautes se sont connectés à Internet chaque jour, dont 30,8 millions via un smartphone. 35 % des Français utilisent au moins deux écrans pour se connecter chaque jour. Rapporté à l’ensemble des Français de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par personne sur ordinateur est de 37 minutes en moyenne et de 36 minutes sur mobile