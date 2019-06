Ce vendredi, journée spéciale sur France Bleu

Ce 28 juin toute la journée, France Bleu va à la rencontre des supportrices et des supporters dans les rues, dans les fan zones de toutes les régions de France. Et, dès 20h, le réseau de Radio France fera vivre l'avant-match et le match retransmis en direct, en intégralité et en interactivité avec les commentaires de Nadia Benmokhtar et ceux de Bruno Salomon, Germain Arrigoni et Vanessa Lambert à suivre sur les 44 antennes locales de France Bleu. Sur francebleu.fr, un jeu permet de gagner deux places pour la finale : deux invitations VIP avec transport aller/retour à Lyon + hébergement. Enfin sur France Bleu Paris, une journée spéciale foot avec des invités, une ligne ouverte avec les supporters et les reporters dans Paris et en Île-de-France aux côtés des passionnés...