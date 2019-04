Camille Schmitt rejoint la rédaction de RMC

Camille Schmitt remporte un CDD de 6 mois au sein de la rédaction de RMC. Vendredi 12 et samedi 13 avril, des étudiants en journalisme ont réalisé un reportage sous plusieurs formats (un enrobé radio avec des images d’illustration, un son radio et un papier face caméra enregistré par un JRI) sur le thème « travail et mobilité ». Le jury RMC a ensuite dû départager les candidats et a désigné Camille Schmitt.