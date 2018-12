CTA de Poitiers : la com', atout central RÉGULATION



L’échange est plus que cordial. La stratégie du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers se confirme et se fait ressentir : la communication et les relations avec l’ensemble des acteurs du territoire sont placées au centre de la mission du CTA. "Nous essayons de porter une attention particulière aux relations avec la presse et les institutionnels pour mieux faire connaître l’institution", présente Karine Logereau, la secrétaire générale, accompagnée dans sa mission au quotidien par un attaché technique audiovisuel et une assistante. "Parfois, certains considèrent que le CSA n’est que parisien. De fait, nous relayons notre actualité sur le fil Twitter du CTA et dans les médias locaux", précise Karine Logereau. Le CTA est à cheval sur deux régions administratives : le Centre-Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Il est actuellement au cœur de l’actualité radiophonique : le résultat de l’appel en DAB+ (15 zones) et notamment sur Orléans, Poitiers et Tours, ainsi que celui de l’appel métropolitain dont les dossiers sont en cours d’instruction. "Nous avons régulièrement tenu informés les opérateurs. À l’occasion du lancement officiel de l’appel, le CTA a organisé le 11 octobre dernier à Poitiers, en collaboration avec la direction des médias radio du CSA, une réunion d’information pour les opérateurs avec une quarantaine de participants. Cette réunion a permis de bien formaliser la procédure et de répondre aux questions des opérateurs qui, pour certains, seront prochainement concernés par l’appel de 2019", se félicite la secrétaire générale. L’appel a été au final un beau succès avec en tout pas moins de 62 dossiers déposés pour le CTA Poitiers. "Cela traduit un vif intérêt pour ce nouveau mode de diffusion qu’est le DAB+", indique Karine Logereau. Accès payant Déjà inscrit ? CTA de Poitiers : la com', atout central Rédigé le Jeudi 6 Décembre 2018