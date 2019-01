CSA : le SIRTI souhaite poursuivre un dialogue constructif

Le SIRTI fera part au nouveau Président des propositions concrètes qu’il porte pour la radio, prenant en compte la transformation de son univers et l’émergence du digital. Le SIRTI tient enfin à remercier chaleureusement Olivier Schrameck pour "son implication et son engagement durant six années aux côtés des acteurs audiovisuels, et notamment des radios indépendantes. Par ses multiples actions et propositions, il a oeuvré à l’avenir du secteur, évoluant désormais dans un environnement économique, concurrentiel et culturel radicalement différent" explique le syndicat.