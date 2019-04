CIM Radio : Radio Contact et Bel RTL font le bilan

Bel RTL enregistre ainsi une augmentation du nombre de ses auditeurs tant sur une base quotidienne (+ 21 541 par rapport à la vague précédente) qu’hebdomadaire (+ 20 116 par rapport à la vague précédente). "Cela constitue une belle récompense pour l’ensemble des équipes. En effet, en radio, le plus difficile est de convaincre les auditeurs de changer de chaîne et d’essayer une nouvelle offre de programmes. La stratégie de programmation adoptée pour Bel RTL porte ses fruits et le public de Bel RTL s’élargit encore" explique la station. Quant à Radio Contact, elle "se maintient au sommet avec 20,5% de parts de marché sur les moins de 55 ans. Un leadership encore renforcé par le recrutement de nouveaux auditeurs : 578 957 auditeurs quotidiens et 998.746 auditeurs hebdomadaires".