CIM Belgique : les radios de RTL Belgium retrouvent des couleurs

Tous types de programmes confondus, Radio Contact est la station la plus écoutée en Wallonie et à Bruxelles en termes de parts de marché. Avec 14.26% de PDM, Radio Contact se positionne comme leader incontournable du paysage radiophonique francophone. En outre, Radio Contact peut s’appuyer sur une grande fidélité de ses auditeurs : en moyenne, ils sont 574 258 à écouter chaque jour la radio Feel Good. Ce qui en fait la radio musicale la plus écoutée quotidiennement. Tant en termes de parts de marché (0.85%) que d’auditeurs quotidiens (49 530) et hebdomadaires (111 230), MiNT est au coude à coude avec DH Radio qui lui avait été préférée lors de la mise en place du plan de fréquences en 2008. En outre, MiNT surclasse de très loin Chérie, elle aussi, candidate à un réseau FM dans le nouveau plan de fréquences attendu pour début 2019.