CBNews lance 5 nouveaux podcasts avec Audion, Bababam et Sixième Son

Dans un monde en quête de sens, les médias tissent au jour le jour les liens entre les citoyens. Dans le podcast "Le Talk Média", présenté par le journaliste et rédacteur en chef adjoint de CB News Thierry Wojciak, l’invité se raconte pour se projeter et tenter des réponses aux incertitudes de l’avenir d'un secteur qui se réinvente. Écouter, comprendre et expliquer sans faux-fuyants les évolutions nécessaires, les chantiers en cours et le futur des médias pour que se cultivent les différences. Et grandir.