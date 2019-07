C'est aussi l'été sur Sud Radio

De 10h à 12h, Sud Radio diffusera "Les Route de l'été" une émission présentée par Vincent Ferniot qui emmènera les auditeurs dans les régions et ira à la rencontre des auditeurs pour débattre et parler de l’actualité de leur ville ou village. On y parlera lieux de vacances, des plus inédits aux incontournables, et bons plans en partenariat avec Le Petit Futé.

À 12h et 19h, et pendant tout le mois de juillet, "Sud Radio squatte le Off d'Avignon" avec Arthur Jugnot et Christophe Meilland. Depuis le festival et avec tous les humoristes en spectacle, ces derniers vous feront vivre les coulisses de cet événement incontournable d’Avignon.