Brandy fait évoluer l'habillage de Metropolys

Depuis 12 ans Brandy Jingles est le partenaire attitré de Metropolys en matière d’imaging. La station a d’ailleurs développé son habillage avec l'offre Kick. "The Kick" se revendique comme "le plus large catalogue de jingles de Brandy, à fois très contemporains et musicaux, mais aussi intégrable dans une playlist très large". Un dernier point qui caractérise bien Metropolys dont la programmation varie des hits actuels aux classiques de la pop comme Kool & The Gang ou Depeche Mode.

Metropolys a opté pour des chants expressément féminins pour caractériser son format et le rendre distinct de ses concurrents.