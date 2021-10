Brandy Jingles produit l'habillage de Virage Radio

Le défi pour Brandy était de développer un branding sonore qui dépasse la simple playlist et identifie la station. "Virage voulait clairement plus que des sweepers avec effets sonores et voice-over" explique Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy. "Le pack Virage est une combinaison accrocheuse d'éléments électro et acoustiques. Il est vivant, reconnaissable et musical. Une très chouette expérience qui nous a permis de travailler sur des musiques moins courantes en production d’habillage radio. Une production hors norme qu’on a beaucoup apprécié".