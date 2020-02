Brandy Jingles prend en main l'habillage de Radio Contact

"Nous voulons placer sans cesse la barre plus haut, tant sur le plan créatif que stratégique. Nous sommes donc très heureux de pouvoir collaborer avec la première radio de Belgique francophone, qui plus est nos voisins bruxellois" a déclaré Diederik Decraene, directeur chez Brandy.

Pour Justin Douilliez, directeur de production chez Radio Contact, est très fier du travail accompli : "Brandy nous a surpris à chaque étape de la production par la puissance de ses propositions. Ce nouvel habillage reflète à 100 % notre ADN qui conjugue personnalité, créativité et modernité".