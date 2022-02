Binge Audio signe avec France Télévisions

Après quatre saisons, " À bientôt de te revoir " s’installe à La Scala Paris pour dix enregistrements en public donnant lieu à une captation vidéo. L’émission culte avec déjà 110 épisodes à son actif, dans laquelle la comédienne Sophie-Marie Larrouy reçoit des célébrités pour une conversation à bâtons rompus, sera désormais disponible dans deux versions filmées (50 mn et 30 mn).Sophie-Marie Larrouy et ses invités sont à retrouver un lundi sur deux à 18h au format podcast sur toutes les plateformes d’écoute, et désormais en vidéo sur France.tv et sur la chaîne YouTube France·tv Slash.