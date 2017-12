Binge Audio lance la saison 4 de Superhéros

Superhéros retrace les vies extraordinaires de personnes ordinaires, sous forme de saisons de 8 à 12 épisodes d’une dizaine de minutes. Chacune est consacrée à un personnage et diffusée sur Internet à raison d’un épisode par jour.François Clos en compose la musique originale. Les saisons 1 à 3 étaient consacrées respectivement à Hélène (janvier 2017), Paul (mai 2017) et Vanessa (septembre 2017). Elles ont totalisé plus de 200 000 écoutes. La saison 4 est à écouter à partir du lundi 11 décembre 2017 sur binge.audio , Apple Podcasts, SoundCloud , toutes les plateformes de podcasts (flux RSS) et Youtube et à retrouver sur Facebook et Twitter.Binge Audio est un réseau de podcasts qui produit, édite et diffuse en ligne des programmes originaux.