Bientôt trois fréquences FM disponibles en Rhône-Alpes

Rédigé par Francois Quairel le Mardi 7 Août 2018 à 08:12 | modifié le Mardi 7 Août 2018 à 08:40

La Radio Italienne de Lyon et du Rhône a rendu trois fréquences FM en Rhône-Alpes, à Lyon, Chambéry et Grenoble. Un appel devrait lancé sur le ressort du CTA de Lyon en 2019 qui s'annonce, d'ores et déjà, très disputé.