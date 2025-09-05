Bell Média confirme ses voix phares pour la saison radio 2025-2026

Depuis le 25 août, les équipes radiophoniques de Bell Média reviennent à la barre de leurs émissions respectives. Cet automne, les deux stations proposeront plusieurs nouveautés, le retour des animateurs et des animatrices préférés du public, ainsi que les émissions phares de la grille.

"La rentrée est toujours un moment excitant, et 2025 ne fait pas exception. Nous sommes fiers de notre nouvelle programmation, qui conjugue la familiarité de nos voix et têtes d’affiche bien-aimées avec la nouveauté qui dynamise nos ondes. En plus de l’évolution et du succès de nos émissions phares, nous sommes ravis d’accueillir, très prochainement, une coanimatrice qui saura insuffler une énergie nouvelle à notre équipe déjà bien en place du Boost !", a affirmé Nancy Martel, directrice générale Radio au Québec.