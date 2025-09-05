La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 5 Septembre 2025 - 13:20

Bell Média confirme ses voix phares pour la saison radio 2025-2026


Depuis le 25 août, Rouge 107.3 et Énergie 94.3 ont lancé leur programmation 2025-2026. Au menu : le retour des voix phares, des ajustements stratégiques et de nouveaux contenus audio numériques. "Complètement Midi "reste numéro 1 au Québec, Véronique Cloutier confirme sa place et "Le Boost !" accueillera une coanimatrice mystère le 15 septembre.



Depuis le 25 août, les équipes radiophoniques de Bell Média reviennent à la barre de leurs émissions respectives. Cet automne, les deux stations proposeront plusieurs nouveautés, le retour des animateurs et des animatrices préférés du public, ainsi que les émissions phares de la grille.
"La rentrée est toujours un moment excitant, et 2025 ne fait pas exception. Nous sommes fiers de notre nouvelle programmation, qui conjugue la familiarité de nos voix et têtes d’affiche bien-aimées avec la nouveauté qui dynamise nos ondes. En plus de l’évolution et du succès de nos émissions phares, nous sommes ravis d’accueillir, très prochainement, une coanimatrice qui saura insuffler une énergie nouvelle à notre équipe déjà bien en place du Boost !", a affirmé Nancy Martel, directrice générale Radio au Québec. 


Tags : Canada, Énergie 94.3, Nancy Martel, Québec, Rouge



Frédéric Brulhatour
