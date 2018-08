Belgique : Radio Compile couvrira les élections municipales

La politique passionne, au niveau national comme au niveau local. A Hannut, la commune sur laquelle se trouvent les studios de la webradio belge Radio Compile , diffusée par la plate-forme Radionomy, les habitants s'intéressent de près à l'élection de leur bourgmestre qui aura lieu le 14 octobre. Et pour suivre l'élection de très près, ils pourront compter sur Radio Compile. La webradio dirigée par Nicolas et Alexandre Braeckman. "L’objectif ? Vous offrir l’ensemble des informations sur la campagne, les candidats et l’évolution des débats citoyens au travers de trois grands outils : une émission hebdomadaire, une page dédiée et un grand débat public en présence de l’ensemble des partis candidats", explique la radio dans un communiqué.