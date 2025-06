Belgique : NRJ gagne plus de 17 000 auditeurs quotidiens selon la vague CIM

D’après les résultats de la vague CIM RAM janvier–avril 2025, NRJ Belgique enregistre 4.4% de parts de marché, en léger recul par rapport à la vague précédente. Cette baisse est corrélée à une diminution de la durée moyenne d’écoute, qui passe de 114 à 97 minutes. Ce paramètre, connu pour sa volatilité, n’a pas empêché la station de gagner 17 060 auditeurs, atteignant un total de 238 971 auditeurs quotidiens. La déclinaison numérique NRJ+, disponible uniquement en DAB+ et streaming, progresse également et atteint 0.7% de parts de marché. L’ensemble formé par NRJ et NRJ+ représente désormais 5.1% du marché francophone.

Malgré les fluctuations globales, les deux rendez-vous phares de la station, "Le 6-9" avec Béné, Jer’M et Tanguy, ainsi que "Mike sur NRJ", continuent de fédérer les auditeurs, portés par une forte proximité et une ambiance d’équipe constante.