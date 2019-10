Belgique : NRJ Hits TV débarque sur Telenet

Lancée sur le web en 2014, NRJ Hits est la seule chaîne de télévision musicale qui a été créée à partir d’une expertise radio, tout en privilégiant une approche télévisuelle. En 2016, elle était déjà disponible sur SFR, Voo, Orange et Proximus. En 2019, Il ne manquait plus que Telenet, et c’est désormais chose faite puisque depuis quelques les meilleurs clips sont enfin disponibles sur le canal 34 de Telenet. Dorénavant, en Belgique, NRJ Hits est accessible via 4 distributeurs : Orange (37), Voo (132), Proximus (146) et Telenet (34).