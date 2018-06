Belgique : Chérie invite ses auditeurs à fêter le bien-être

Ce 9 juin, entre 15h et 19h, à la Guinguette "Maurice" du Parc du Cinquantenaire, les auditeurs de Chérie pourront bénéficier d'un espace convivial et familial, de massages prodigués par les élèves de l’École Européenne de Massages, d'un cours de Yoga animé par Laetitia Mazars ainsi que d'une animation par un DJ slow tempo. Rappelons que "The Global Wellness Day" a été créé en 2012 afin d’encourager, chaque deuxième samedi du mois de juin, "les activités qui participent à notre santé, notre vitalité et notre sérénité. L’initiative est simple : sensibiliser le grand public autour d’une journée anti-morosité, "bien-vivre, bon-vivre et joie de vivre", pour donner envie à chacun de bouger, courir, danser et rire".