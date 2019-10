Belgique : Chérie FM a fait sa rentrée en mode relax

De nouvelles soirées ont d’ailleurs fait leur apparition avec l’arrivée de "Chérie Love Songs" à l’antenne. Chaque samedi et dimanche soir, c’est avec les plus belles chansons d’amour que chacun peut s’octroyer du temps. Les week-ends sont désormais "encore plus chéris" avec des week-end spéciaux pensés à 360°. À venir "100% Chérie Sweet Home", "100% Chérie Ballade", "100% Chérie Cocooning" et beaucoup d’autres.

Notez également une semaine importante, celle de la radio digitale qui se tiendra du 4 au 10 novembre prochains et dont Chérie FM sera partenaire active.