Belgique : Brandy Jingles habille Joe

Joe avait lancé son nouvel habillage en avant-première cet été. La moitié du pack existe aussi dans son remix estival. Et la diffusion se poursuit maintenant à l'antenne, mais en version "normale" avec 3 autres cuts pour la nouvelle saison radio.

Des jingles qui complètent parfaitement "Joe Your Greatest Hits All the Way", le pack mis en ondes il y a un an exactement. Le son énergique du pack de base a été complété par quelques cuts plus softs. "Et avec ses nombreuses références à la musique des années 80, ce pack s'insère parfaitement aux hits d'aujourd'hui" explique Brandy.