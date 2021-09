BUMP : "une reprise nette du marché publicitaire"

En ce qui concerne les 5 médias, c’est-à-dire presse, radio, cinéma, télévision et publicité extérieure (incluant les recettes digitales des médias), ce marché montre une belle progression de +25.7% par rapport au 1er semestre 2020 mais reste encore en retrait de -12.5% comparé au 1er semestre 2019. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio affichent une puissante accélération de + 46.7% versus le 1er semestre 2020, une hausse également très soutenue de + 22.8% par rapport au 1er semestre 2019. En intégrant le DOOH qui retrouve une belle dynamique, les recettes digitales des 4 médias cumulées montrent une progression plus légère de + 45.1% vs le S1 2020, et montre également une croissance affirmée par rapport au S1 2019 à + 4.8%.