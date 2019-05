Bonneville Distribution - Music and the Spoken Word disponible en français



Music and the Spoken Word, le plus ancien réseau de diffusion au monde mettant en vedette The Tabernacle Choir (Le chœur du Tabernacle), a commencé à diffuser son émission hebdomadaire de télévision et de radio en français à compter du 14 avril 2019. L'émission était disponible jusqu’à présent en anglais, espagnol et portugais.

« Nous sommes ravis d'ajouter le français aux langues hebdomadaires de l'émission et de pouvoir partager ces programmes inspirants avec un public plus large dans le monde entier » déclare Terry Hritz, directeur de Bonneville Distribution, l'entreprise qui distribue le programme à plus de 2 000 plateformes radio, TV et multimédias dans le monde.



A Propos de Music & the Spoken Word : Par un chaud après-midi d'été, le lundi 15 juillet 1929, en utilisant un microphone emprunté, la première diffusion de ce qui allait devenir Music & the Spoken Word est enregistrée au Tabernacle sur Temple Square à Salt Lake City en Utah. De ces humbles débuts est née la plus ancienne émission en réseau continue de l'histoire de la radiodiffusion mettant en vedette le Tabernacle Choir and Orchestra de renommée mondiale à Temple Square, qui joue de la musique spirituelle, patriotique, populaire, classique et contemporaine. C'est un chef-d'œuvre musical auquel des millions de spectateurs et d'auditeurs fidèles assistent chaque semaine avec impatience.

Avec un nouvel épisode produit chaque semaine, Music & the Spoken Word est un chef-d'œuvre musical mettant en vedette le Choeur du Tabernacle à 360 voix de renommée mondiale qui chante de la musique spirituelle, patriotique, populaire, classique et contemporaine à Temple Square. Comme pour toutes les émissions Music & the Spoken Word, la diffusion hebdomadaire est gratuite. Récompensez et élargissez votre audience radio avec cette expérience d'écoute et de visionnage vraiment unique.







Pour nous contacter :

Terry Hritz

Directeur

5 Triad Center, 1st Floor North

Salt Lake City, UT 84110

thritz@bonneville.com

Main office: +1 (801) 237-2600

Desk: +1 (801) 237-2620

BONNEVILLE DISTRIBUTION Terry Hritz

Directeur

5 Triad Center, 1st Floor North

Salt Lake City, UT 84110

thritz@bonneville.com

Siège : +1 (801) 237-2600

Ligne directe : +1 (801) 237-2620

Comment télécharger gratuitement Music & the Spoken Word ? Pour pouvoir diffuser simplement le programme Music & the Spoken Word, la marche à suivre est simple.

1 - cliquez sur le lien Cliquez sur le bouton plus bas mais lisez les étapes ci-dessous avant de cliquer.

2 - Selectionnez French puis indiquez le(s) jour(s) de diffusion

3 - Cliquez sur ADD TO CART 4 - Cliquez sur VIEW CART CONTENT

Puis remplissez le formulaire et cliquez sur "Submit"



Téléchargez maintenant en cliquant ici