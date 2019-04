BNJ FM : Caroline Toussaint, finaliste du Swisspress Award

C’est une première pour le groupe des radios BNJ : une de ses journalistes a fait partie des trois nominés pour l’obtention du Prix Suisse de la Presse remis ce mercredi à Berne. Caroline Toussaint a séduit le jury avec son reportage intitulé "C’est quoi être clown ?'", diffusé le 12 décembre 2018 sur les radios du groupe BNJ (RJB, RTN et RFJ).Âgée de 26 ans et diplômée de l’AJM à l’Université de Neuchâtel, Caroline Toussaint travaille au sein de BNJ depuis l’année 2017. Elle collabore essentiellement pour la radio RFJ en tant que journaliste mais anime aussi une chronique littéraire pour GRRIF.Caroline Toussaint a revisité son rêve d’enfant, devenir clown, en y apportant un éclairage journalistique. Dans un récit sensible et personnel, elle nous dresse les portraits de Gribouille, Coperlin ou encore Dr Chic : trois clowns, dont la vocation est d’apporter un peu de poésie et de légèreté dans le quotidien des petits et grands, dans la rue, au cirque ou à l’hôpital.Ce reportage est disponible en ligne ICI