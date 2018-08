Avec la Podcast Factoray, Urban Prod lance un appel à projets

Vous avez un projet de podcast ? La Podcast Factory est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la production de podcasts, des émissions de radios exclusivement diffusées sur le web.Cet appel à projet est lancé par Urban Prod, structure hybride entre social et numérique située à Marseille, qui a pour ambition d’accompagner l'émergence de nouvelles productions podcasts et recherche des propositions de projets qui sauront réunir les atouts pour figurer dans le catalogue 2018/2019 de la Podcast Factory.Retrouvez les modalités et critères de sélection : cliquez-ici . Deux projets seront sélectionnés et accompagnés pendant au moins une saison. Les dossiers sont à renvoyer avant le 31 août prochain.