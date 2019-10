Audiopole, nouveau distributeur Ferrofish

Ferrorish a acquis sa réputation avec des produits fiables, d’excellente qualité audio et d’un prix très compétitif. La gamme comprend des convertisseurs Dante et des convertisseurs/router MADI-analogique-DANTE-ADAT. Le Ferrofish A32 Dante, en particulier, est l’outil à tout faire de l’audio professionnel qui présente une ergonomie particulièrement maline. Avec quatre afficheurs haute définition TFT qui affichent au choix bargraphs, grille XY, ou état des entrées/sorties numériques, tout est visible et accessible très facilement sur la face avant. L’apprentissage de toutes les fonctions s’effectue en quelques minutes. Il convertit entre les formats analogiques, MADI, ADAT et DANTE/AES67 avec un router intégré. Soit, avec 32 canaux analogiques, une grille au total de 192 x 192. Le niveau de toutes les entrées et sorties analogiques peut être facilement réglé avec des petits faders dans les afficheurs.