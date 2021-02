Audioblogs : vos articles transformés en podcasts !

Audioblog s'est associé avec l'extension gratuite de Google Chrome Send as a Podcast afin de proposer ce service. Comment ça marche ? Vous choisissez une voix féminine ou masculine, et ceci dans l'une des langues disponibles : anglais, français, espagnol, chinois, arabe, portugais... Tiens, dans cette liste, on retrouve notamment les langues qui ont connu une forte croissance dans le développement de leur offre podcast , selon Chartable ! Les contenus audio générés peuvent être écoutés sur les différentes plateformes de podcasts, sauf (pour le moment) Spotify, Stitcher, Pandora, Tuneln et iHeart Radio. Évidemment, cette solution ne remplacera jamais un travail de production et de post-production sur-mesure, mais elle a l'avantage de démocratiser encore davantage l'audio dans les nouveaux usages.