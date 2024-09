Audience en hausse pour le podcast "Au cœur de l'Histoire"

Le mois d’août a été ainsi l’occasion de renouveler l'adhésion du public au programme phare qu’est "Au Cœur de l’Histoire" qui accueille désormais les récits de Stéphane Bern. Au talent de l’historienne Virginie Girod s’ajoute l’expertise et le savoir-faire de Stéphane Bern, animateur incontournable de la station et voix référente en matière d’Histoire et de patrimoine. Les auditeurs ont désormais rendez-vous avec l’un des programmes les plus plébiscités, du lundi au dimanche, entre 15h et 16h.

Avec 12.6 millions d'écoutes mensuelles, "Europe 1 confirme la puissance de ses productions dans un marché concurrentiel en baisse. Europe 1 clôture ainsi la saison estivale avec une part de marché à son plus haut niveau depuis plus d’un an, soit 8.6% des écoutes du marché" indique un communiqué.