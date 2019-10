Audemat DAB Probe : une nouvelle version disponible

L’Audemat DAB Probe est le fruit de 25 années d’expertise de WorldCast Systems dans le développement de solutions de surveillance des signaux analogiques et numériques pour la radio et la TV. La gamme Audemat est reconnue dans le monde entier pour son niveau de qualité, de précision et de fiabilité. Cette solution complète de surveillance radio DAB, conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de service et des fournisseurs de contenu, effectue une analyse de signal, sur le site de diffusion ou dans la zone de couverture et vous avertit sur détection d'anomalies en réception. Avec un seul équipement, les utilisateurs peuvent effectuer la surveillance, l'analyse, l'écoute audio, l'enregistrement du flux ETI démodulé et même faire de la télémétrie via ScriptEasy.