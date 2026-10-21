Au Canada, près d'un tiers des adultes s'informent chaque jour par la radio

L'étude montre que 88% des Canadiens s'intéressent à l'actualité de leur communauté, mais seulement 70% estiment être bien informés sur les questions locales, contre 79% pour l'actualité provinciale et 78% pour l'actualité nationale. Si 66% se déclarent satisfaits de la couverture locale disponible, 26% expriment leur insatisfaction. Par ailleurs, 53% jugent insuffisante la couverture d'au moins deux de leurs trois principales préoccupations locales, dont 34% pour l'ensemble des trois sujets. La santé et l'accès aux soins arrivent en tête des priorités locales avec 50%, devant les transports (39%), la sécurité (38%), le logement (34%), les dépenses et services municipaux (31%) et l'économie locale (26%). La santé atteint 62% dans les provinces atlantiques et 61% en Saskatchewan et au Manitoba. Parmi les personnes concernées, 61% estiment que la santé et les dépenses publiques locales sont insuffisamment couvertes, contre 57% pour le logement, 51% pour l'économie locale et 49% pour la sécurité.