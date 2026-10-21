Au Canada, près d'un tiers des adultes s'informent chaque jour par la radio

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Au Canada, 32% des adultes déclarent utiliser la radio pour s'informer au cours d'une journée type, selon l'enquête réalisée par Canada Pulse Insights pour la Canadian Journalism Foundation. La radio arrive derrière les journaux télévisés, consultés par 48% des répondants, et les sites ou applications d'information, utilisés par 34%. Elle devance les quotidiens, à 30%, et les journaux locaux ou communautaires, à 25%.
Au total, 79% des Canadiens consultent quotidiennement au moins une source d'information traditionnelle, une catégorie qui comprend la télévision, la radio, la presse écrite et leurs supports numériques. Les réseaux sociaux constituent également un canal d'information pour 38% des répondants.
Au total, 79% des Canadiens consultent quotidiennement au moins une source d'information traditionnelle, une catégorie qui comprend la télévision, la radio, la presse écrite et leurs supports numériques. Les réseaux sociaux constituent également un canal d'information pour 38% des répondants.
Plus largement, 51% utilisent au moins une source issue des réseaux sociaux ou des créateurs de contenus, tandis que 13% s'informent auprès de créateurs indépendants et 4% grâce aux agents conversationnels ou aux résumés de recherche générés par l'intelligence artificielle.
Être mieux informés
L'étude montre que 88% des Canadiens s'intéressent à l'actualité de leur communauté, mais seulement 70% estiment être bien informés sur les questions locales, contre 79% pour l'actualité provinciale et 78% pour l'actualité nationale. Si 66% se déclarent satisfaits de la couverture locale disponible, 26% expriment leur insatisfaction. Par ailleurs, 53% jugent insuffisante la couverture d'au moins deux de leurs trois principales préoccupations locales, dont 34% pour l'ensemble des trois sujets. La santé et l'accès aux soins arrivent en tête des priorités locales avec 50%, devant les transports (39%), la sécurité (38%), le logement (34%), les dépenses et services municipaux (31%) et l'économie locale (26%). La santé atteint 62% dans les provinces atlantiques et 61% en Saskatchewan et au Manitoba. Parmi les personnes concernées, 61% estiment que la santé et les dépenses publiques locales sont insuffisamment couvertes, contre 57% pour le logement, 51% pour l'économie locale et 49% pour la sécurité.
Des attentes éditoriales précisées par les répondants
À l'échelle nationale, le pouvoir d'achat et le coût de la vie constituent la première préoccupation de 61% des Canadiens, devant la santé (49%) et l'emploi et l'économie (30%). Le coût de la vie est également le sujet pour lequel 17% demandent davantage de couverture médiatique. Concernant le traitement de l'actualité, 15% souhaitent davantage d'informations, 13% plus d'analyses, 12% des reportages orientés vers les solutions, 10% un meilleur suivi de l'action publique et 6% une présentation des conséquences concrètes pour les habitants. L'enquête indique aussi que 32% des Canadiens paient au moins un fournisseur d'information. Parmi ces abonnés, 57% privilégient les sources canadiennes et 22% répartissent leurs abonnements entre médias canadiens et internationaux.