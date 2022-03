Arcom : une étude sur la représentation des femmes à la radio

Dans les matinales, on les retrouve majoritairement dans des rôles de journalistes (73%) mais très peu en tant qu’invitées politiques (1%). Concernant les rôles occupés par les hommes sur cette tranche horaire, on relève les mêmes tendances : ils sont majoritairement journalistes (60%) et très peu invités politiques (4%). Sur les chaînes d’information en continu, le temps d’exposition visuelle des femmes est inférieur à leur temps de parole (- 5 points en moyenne).

Les femmes occupent majoritairement le rôle de présentatrices (48%) mais elles sont sous-représentées dans le rôle d’invitées politiques (30%). La part des femmes progresse dans trois catégories sur cinq : "journalistes" (+ 3 points), "Expertes" (+ 2 points) et "Présentatrices" (+ 1 point). En revanche elle se stabilise pour les "autres intervenants" et baisse d’un point pour les "invitées politiques".