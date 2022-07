Arcom : une étude prospective sur le marché du livestream musical

Le livestream musical, malgré son développement récent, concerne déjà près de la moitié des internautes français (45 %). Plus précisément 29% ont déjà visionné des vidéos de concerts ou d’opéras et 28% des vidéos de représentations improvisées d’artistes. Cette consommation se répartit de manière équivalente entre le direct (87% des consommateurs de livestream) et le différé (86%), près des trois quarts (73%) ayant recours aux deux modes d’accès. Les consommateurs de livestream musical ont un profil plus jeune que la moyenne des internautes, avec une surreprésentation des moins de 35 ans qui comptent pour 45% d’entre eux, contre 33% de l’ensemble des internautes et 35% des consommateurs de concerts physiques.