Apple Music lance "Hits Français Radio"

La playlist "Hits Français" met à l'honneur le meilleur de la scène francophone dans toute sa diversité, de la traditionnelle chanson française aux nouvelles tendances de la pop contemporaine. Louane , Julien Doré, Aya Nakamura, Angèle, Vianney, Christine And The Queens s’y côtoient, et bien d’autres encore. Cette playlist éclectique s’accompagnera désormais de sa propre émission audio hebdomadaire, ”Hits Français Radio”.Chaque semaine, l’animatrice T-Miss passera en revue les meilleures nouveautés, recevra des artistes en interview, et mettra un coup de projecteur sur les stars de demain. Le programme inclut également une interview vidéo mensuelle : des discussions en profondeur avec les grands noms de la scène francophone comme ses talents les plus prometteurs.