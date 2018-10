Appels DAB+ en région : des réunions d'information dans les CTA

CTA de Bordeaux : lundi 15 octobre (zones étendues de Bayonne, Pau et La Rochelle)



CTA de Dijon : vendredi 12 octobre (zones étendues de Dijon et Besançon)



CTA de Lyon : pas de réunion prévue, contacter directement le CTA (zones étendues de Annecy, Grenoble, et Saint-Etienne)



CTA de Marseille : mardi 16 octobre (zones étendues de Toulon et Avignon)



CTA de Poitiers : jeudi 11 octobre (zones étendues de Tours, Orléans, et Poitiers)