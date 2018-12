Appel à la grève à Radio France

"L'audiovisuel public n'est pas épargné" explique la CGT Radio France. "Réduction d'effectifs et économies par centaines de millions d'euros sont au menu de la réforme de l'audiovisuel envisagée par le pouvoir; À Radio France où les salaires ne progressent pas, où les effectifs fondent au fur et à mesure des contrats d'objectifs et de moyens successifs, il est demandé de faire toujours avec plus avec toujours moins de personnel. "Média Global", "révolution numérique", modernisme et jeunisme à tout crin sont les maîtres mots de nos dirigeants avec comme corollaire les conséquences sur la santé, arrêts maladie à la pelle, perte du sens du travail, surmenage, démotivation..." souligne la CGT Radio France.