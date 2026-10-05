AmpliFiction veut réunir les professionnels de la fiction sonore à Bordeaux

Les organisateurs inscrivent la création d’AmpliFiction dans une évolution plus large des usages audio. Ils observent que le podcast est devenu un média de référence, que le livre audio poursuit sa croissance, que les plateformes investissent dans les contenus narratifs et que les technologies de la voix ouvrent de nouveaux champs d’innovation.

Dans ce contexte, ils considèrent que la fiction sonore ne constitue plus un marché de niche et qu’elle participe aux mutations de l’audio numérique. Le projet repose également sur l’idée que l’écoute s’impose progressivement comme un mode d’accès à la culture, à la connaissance et au divertissement. AmpliFiction souhaite ainsi devenir un lieu de rencontre entre ces différents univers, avec une première concrétisation lors de son festival bordelais des 19 et 20 mars 2027.