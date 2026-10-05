La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 5 Octobre 2026 - 08:10

AmpliFiction veut réunir les professionnels de la fiction sonore à Bordeaux


Notez


Les 19 et 20 mars 2027, la Halle des Douves à Bordeaux accueillera la première édition d’AmpliFiction, un festival consacré aux récits racontés par le son. Fiction sonore, livre audio et actual play seront réunis autour d’un même rendez-vous, avec l’objectif de créer un espace de dialogue, de découverte et de transmission entre professionnels et publics.



Vous aimerez aussi
AmpliFiction part du constat que la fiction sonore s’est développée sans disposer d’un véritable lieu permettant à ses différents acteurs de se retrouver. Auteurs, interprètes, réalisateurs, maisons d’édition, studios, diffuseurs et publics évoluent dans des univers qui, selon les organisateurs, se croisent encore trop rarement. Le festival entend donc les réunir les 19 et 20 mars 2027 à la Halle des Douves, à Bordeaux. Cette première édition associera la fiction sonore, le livre audio et l’actual play avec une ambition annoncée de dialogue, de découverte et de transmission.
AmpliFiction souhaite également faire se rencontrer les entreprises, les institutions culturelles, les collectivités, les écoles et les acteurs de l’innovation autour des évolutions de l’audio numérique.

Un projet inscrit dans les transformations de l’audio

Les organisateurs inscrivent la création d’AmpliFiction dans une évolution plus large des usages audio. Ils observent que le podcast est devenu un média de référence, que le livre audio poursuit sa croissance, que les plateformes investissent dans les contenus narratifs et que les technologies de la voix ouvrent de nouveaux champs d’innovation.
Dans ce contexte, ils considèrent que la fiction sonore ne constitue plus un marché de niche et qu’elle participe aux mutations de l’audio numérique. Le projet repose également sur l’idée que l’écoute s’impose progressivement comme un mode d’accès à la culture, à la connaissance et au divertissement. AmpliFiction souhaite ainsi devenir un lieu de rencontre entre ces différents univers, avec une première concrétisation lors de son festival bordelais des 19 et 20 mars 2027.

Toutes les infos sont ICI

Tags : Bordeaux, événement, fiction, podcast, production



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication