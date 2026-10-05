AmpliFiction veut réunir les professionnels de la fiction sonore à Bordeaux

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AmpliFiction part du constat que la fiction sonore s’est développée sans disposer d’un véritable lieu permettant à ses différents acteurs de se retrouver. Auteurs, interprètes, réalisateurs, maisons d’édition, studios, diffuseurs et publics évoluent dans des univers qui, selon les organisateurs, se croisent encore trop rarement. Le festival entend donc les réunir les 19 et 20 mars 2027 à la Halle des Douves, à Bordeaux. Cette première édition associera la fiction sonore, le livre audio et l’actual play avec une ambition annoncée de dialogue, de découverte et de transmission.
AmpliFiction souhaite également faire se rencontrer les entreprises, les institutions culturelles, les collectivités, les écoles et les acteurs de l’innovation autour des évolutions de l’audio numérique.
AmpliFiction souhaite également faire se rencontrer les entreprises, les institutions culturelles, les collectivités, les écoles et les acteurs de l’innovation autour des évolutions de l’audio numérique.
Un projet inscrit dans les transformations de l’audio
Les organisateurs inscrivent la création d’AmpliFiction dans une évolution plus large des usages audio. Ils observent que le podcast est devenu un média de référence, que le livre audio poursuit sa croissance, que les plateformes investissent dans les contenus narratifs et que les technologies de la voix ouvrent de nouveaux champs d’innovation.
Dans ce contexte, ils considèrent que la fiction sonore ne constitue plus un marché de niche et qu’elle participe aux mutations de l’audio numérique. Le projet repose également sur l’idée que l’écoute s’impose progressivement comme un mode d’accès à la culture, à la connaissance et au divertissement. AmpliFiction souhaite ainsi devenir un lieu de rencontre entre ces différents univers, avec une première concrétisation lors de son festival bordelais des 19 et 20 mars 2027.
Dans ce contexte, ils considèrent que la fiction sonore ne constitue plus un marché de niche et qu’elle participe aux mutations de l’audio numérique. Le projet repose également sur l’idée que l’écoute s’impose progressivement comme un mode d’accès à la culture, à la connaissance et au divertissement. AmpliFiction souhaite ainsi devenir un lieu de rencontre entre ces différents univers, avec une première concrétisation lors de son festival bordelais des 19 et 20 mars 2027.