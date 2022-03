Acast et Amplifon font vivre la perte d’audition grâce à un podcast immersif

“Le podcast nous a paru un bon levier pour parler de l'audition. D'abord par sa nature : il ne fait appel à aucun autre sens que l'ouïe. Ensuite par sa portée : plus large que nos médias habituels. Nous sommes tous concernés, personnellement ou au sein de notre entourage, par la perte d'audition. Avec ces partenariats, nous avons souhaité sensibiliser à l'importance de l'audition dans notre quotidien mais aussi sur notre santé de manière ludique et intéressante" souligne Julie Rousson, responsable Communication et Digital chez Amplifon France.

En se tournant vers Acast et son réseau de créateurs, la marque et son agence média Dentsu souhaitaient proposer une expérience inédite et immersive aux auditeurs de podcast. Dans l’épisode de "Vulgaire", Marine Baousson plonge ses auditeurs dans une expérience sensorielle des plus déroutantes. En plus de revenir sur l’audition et son fonctionnement avec l’intervention d’une experte, la podcastrice va les mettre dans la peau de malentendants : dans l’épisode, et sans prévenir l’auditeur, le montage permettra de ressentir ponctuellement une perte d’audition.