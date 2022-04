Acast dévoile son baromètre dédié aux podcasts natifs

Enfin, on remarquera aussi que suivant le genre et l’âge du créateur, leur prise de parole varie. Pour tous les podcasts dits "mixtes", les créateurs sont plus de la moitié (55.3%) des 26-39 ans à donner de la voix, suivi des 40-55 ans (40.1%) et des 18-25 ans à 2.9%. Chez les femmes créatrices, l’engouement pour le podcast se fait surtout pour la génération Z et les millenials : elles sont plus de 77% chez les 26-39 ans à s’être lancée contre un peu plus de 48% seulement pour les hommes. En revanche, plus on avance dans l'âge, plus la tendance s’inverse complètement. Les hommes de 40 à 55 ans représentent la moitié des podcasteurs contre seulement 16% des femmes de la même tranche d’âge.