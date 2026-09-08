ALC [SOLUTIONS] Louis-Philippe Sutton : mesure d'audience hybride, défis et vision pour la radio

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Dans cet épisode, Louis-Philippe Sutton rejoint Philippe Chapot pour discuter de son parcours et de la méthodologie de mesure d'audience développée par StatsRadio. Ils explorent la mesure hybride, les réactions des radios classiques, et les défis de crédibilité de Numeris. La collaboration avec StatsRadio, les coûts et l'implantation en France sont également abordés. Louis-Philippe compare cette approche avec Médiamétrie, discute des défis techniques et de l'acceptation par les agences. L'épisode conclut sur la vision d'avenir pour les radios locales françaises et l'importance de la validation par une autorité pour l'acceptation par les annonceurs.