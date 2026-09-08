ALC [SOLUTIONS] Louis-Philippe Sutton : mesure d'audience hybride, défis et vision pour la radio

- L'innovation dans la mesure d'audience radio au Canada repose sur une méthodologie hybride qui combine les logs de streaming avec un panel pour fournir des données quotidiennes.
- Cette nouvelle approche permet aux stations de radio locales d'obtenir des chiffres d'audience précis et réguliers, les aidant à démontrer leur performance aux annonceurs et à mieux comprendre leur auditoire.
- L'adoption de cette méthodologie par Numéris montre une reconnaissance de sa validité et pourrait influencer d'autres marchés, y compris la France, où des stations locales pourraient bénéficier d'une mesure d'audience plus fréquente et détaillée.
- Cette nouvelle approche permet aux stations de radio locales d'obtenir des chiffres d'audience précis et réguliers, les aidant à démontrer leur performance aux annonceurs et à mieux comprendre leur auditoire.
- L'adoption de cette méthodologie par Numéris montre une reconnaissance de sa validité et pourrait influencer d'autres marchés, y compris la France, où des stations locales pourraient bénéficier d'une mesure d'audience plus fréquente et détaillée.