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Mardi 8 Septembre 2026 - 06:50

ALC [SOLUTIONS] Louis-Philippe Sutton : mesure d'audience hybride, défis et vision pour la radio


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Dans cet épisode, Louis-Philippe Sutton rejoint Philippe Chapot pour discuter de son parcours et de la méthodologie de mesure d'audience développée par StatsRadio. Ils explorent la mesure hybride, les réactions des radios classiques, et les défis de crédibilité de Numeris. La collaboration avec StatsRadio, les coûts et l'implantation en France sont également abordés. Louis-Philippe compare cette approche avec Médiamétrie, discute des défis techniques et de l'acceptation par les agences. L'épisode conclut sur la vision d'avenir pour les radios locales françaises et l'importance de la validation par une autorité pour l'acceptation par les annonceurs.




- L'innovation dans la mesure d'audience radio au Canada repose sur une méthodologie hybride qui combine les logs de streaming avec un panel pour fournir des données quotidiennes.
- Cette nouvelle approche permet aux stations de radio locales d'obtenir des chiffres d'audience précis et réguliers, les aidant à démontrer leur performance aux annonceurs et à mieux comprendre leur auditoire.
- L'adoption de cette méthodologie par Numéris montre une reconnaissance de sa validité et pourrait influencer d'autres marchés, y compris la France, où des stations locales pourraient bénéficier d'une mesure d'audience plus fréquente et détaillée.




Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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