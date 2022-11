ACPM : les sites et applications les plus fréquentés en octobre

Avec plus de 114 millions de visites totales en octobre, l'offre globale de franceinfo lui permet de décrocher la première place du classement des sites "mobiles" avec plus de 114 millions de visites au coude-à-coude avec m'offre de BFMTV. Suivent Radio France (30e), RFI (41e), Europe 1 (48e), France Bleu (62e) et Radio Classique (130e).

Au classement des sites "fixes", il faut retenir la très belle performance du site francebleu.fr avec 23 246 896 visites totales en octobre pour 29 008 265 pages vues soit 1.3 page vue et par visite. Plus bas dans ce classement, on trouve le site plateforme de Radio France avec 7 806 209 visites en octobre ou encore le site de RFI (31e), Europe 1 (58e place) et Radio Classique (103e).