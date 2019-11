ACPM : les radios les plus puissantes sur le web en octobre

Avant la parution de la 126 000 Radio ce mercredi à 08h, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias dévoile ce mardi sont classement des radios les plus écoutées sur le web. France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture s'octroient une place dans le Top 5 des radios les plus écoutées en octobre tandis que NRJ Group place ses 4 stations (NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons) dans le Top 10. Pour Radio France, manquent seulement France Bleu et Mouv' dans le Top 20 pour faire le Grand Chelem.Radio France justement... Le groupe pèse désormais 51 673 596 écoutes actives grâce à seulement 75 flux différents. Et avec seulement 2 flux différents, NextRadioTV enregistre plus de 20 millions d'écoutes actives.Tous les résultats sont consultables ci-dessous ou ICI.