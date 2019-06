ACPM : les radios les plus performantes en DEA

Désormais, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias et La Lettre Pro de la Radio vous proposent de découvrir chaque mois un classement exclusif des radios les plus performantes sur le critère de la durée d'écoute. France Inter, NRJ, FIP, Skyrock et franceinfo sont celles qui ont enregistré le plus grand volume d'heures d'écoute. Mais, dans ce Top 5, seules 3 dépassent la barre des 10 millions d'heures écoutées : France Inter (14 847 971 grâce à un seul flux), NRJ (12 938 886 avec 645 flux différents) et FIP (10 298 435 avec 12 flux différents).

À noter que les 4 radios de NRJ Group (NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire & Chansons) sont présentes dans ce classement et que Radio France y place 6 de ses 7 chaînes).