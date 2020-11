ACPM : les radios les plus écoutées sur le web

Le Top 5 se compose de France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture (toutes en hausse, sauf RMC). NRJ Group place 3 de ses 4 radios dans le Top 10 : NRJ (4e), Nostalgie (7e) et Chérie FM (9e). Il faut saluer les performances de M Radio, Latina, Oüi FM et Chante France, radios indépendantes présentes dans le Top 20 de l'ACPM et celle de Radio Meuh à la 14e position.Radio France, avec 79 flux différents, moissonne quelque 70 millions d'écoutes actives depuis la France. NRJ Group, avec 835 flux différents, génère quelque 34 millions d'écoutes actives depuis la France. Les radios du groupe Précom signe la plus longue durée d'écoute avec plus de 56 min.Tous les résultats sont accessibles ci-dessous ou ICI en téléchargement.