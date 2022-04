ACPM : les podcasts les plus écoutés en mars

Le réseau Choses à savoir domine très nettement le classement par marques avec plus de 3.4 millions de téléchargements en mars dernier depuis la France (près de 4.7 millions à l'international) grâce à 18 podcasts et 9 471 épisodes différents. C'est d'ailleurs le podcast "Culture générale" : avec 1 641 épisodes, ce podcast a généré, à lui seul, plus de 2 millions d'écoutes en mars à l'international. Les podcasts "Transfert" (933 583) et "Code source" (741 706) complètent le podium.Parmi les autres poids lourds du marché : Slate, Binge Audio, Studio Minuit, L'Équipe ou Le Parisien-Les Échos comptent parmi les éditeurs les plus écoutés.Les principaux résultats sont ci-dessous. L'intégralité est en ligne ICI