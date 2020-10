ACPM : le classement des podcasts les plus écoutés

L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) annonce également l'arrivée d'Ausiomeans qui rejoint ainsi Acast, Aushan Audi-on et Saooti dans la liste des membres associés labélisés ACPM. "Ce Label garantit à tous leurs clients une conformité totale avec les exigences drastiques de l’ACPM et leur permet d’envisager sereinement une certification de leurs chiffres. D’autres rejoindront très prochainement cette liste de partenaires" rappelle l'association.

En ce mois de septembre 2020, on retiendra la domination du réseaux Choses à savoir qui, pour son arrivée, place 6 podcasts différents dans le Top 15 !