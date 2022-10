ACPM : l'audience des sites et des applications

Dans le classement des applications les plus consultées, on notera la présence de franceinfo (7e), Radio France (9e), France Inter (11e), RMC (17e), NRJ (33e), la nouvelle application "ICI" par France Bleu et France 3 (34e), Europe 1 (40e) ou encore FIP (50e). Plus bas dans le classement, on trouve les applications de RFI, Nostalgie, Rire & Chansons, Chérie FM, Virgin Radio ou encore Tendance Ouest, la première radio régionale privée à la 84e position.

C'est beaucoup plus compliqué pour les radios dans le classement des sites : franceinfo (5e), Radio France (26e), France Bleu (27e), RFI (43e) et Europe 1 (49e) parviennent à se maintenir dans le Top 50...