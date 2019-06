À la plage avec Virgin Radio

Le 29 mai dernier, Freddo, le directeur de Virgin Radio a sauté en parachute pour une sixième saison du Virgin Tonic. Pour finir cette saison en beauté, Camille Combal et toute l’équipe du Virgin Tonic donnent rendez-vous aux auditeurs à Chiringuito Vias Plage le 28 juin prochain dès 7h pour une Beach Party avec notamment le groupe Pony Pony Run Run et Petit Biscuit.

Une émission à suivre sur Virgin Radio et sur les réseaux sociaux de la station avec le # CamilleBeachParty.