80 % des Français possèdent 6 supports ou plus pour écouter la radio

Les CSP+ ont plus tendance à s’équiper en autoradio ou ordinateur (+ 7 points par rapport à la moyenne). Le transistor séduit plutôt les plus de 50 ans (+ 18 points par rapport à la moyenne). Les jeunes de 13 à 24 ans sont plus équipés en docks et stations d’accueil (+ 18 points), en baladeurs (+ 17 points), en casques connectés (+ 16 points) et en enceintes connectées (+ 11 points).

Pour écouter la radio, les supports dédiés à la radio sont davantage utilisés que les supports multimédia. 75 % des individus de 13 ans et plus citent un support dédié à la radio comme premier support d’écoute de la radio (25% citent un support multimédia). Les supports les plus souvent utilisés pour écouter la radio (cités en 1er, 2e ou 3e) par les individus de 13 ans et plus sont l’autoradio (54 %), le téléphone mobile (34 %) et la chaîne Hi-Fi (26 %).